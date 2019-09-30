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Hakkari'de 2 kilo 484 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi

Hakkari'de 2 kilo 484 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildiHAKKARİ - Hakkar'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 484 gram külçe altın ele geçirildi.

30.09.2019 20:07
Hakkari'de 2 kilo 484 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi
HAKKARİ - Hakkar'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 484 gram külçe altın ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda; 30 Eylül 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 kilo 484 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Hakkari'de 2 kilo 484 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Yerel

Kaynak: İHA

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