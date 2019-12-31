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Hakkari'de 2 proje desteklemeye hak kazandı

Hakkari Valiliği tarafından hazırlanan "Engelleri Üreterek Aşıyorum' ile 'Hakkari'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu' projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)...

31.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:05 Hakkari'de 2 proje desteklemeye hak kazandı
Valiliği tarafından hazırlanan "Engelleri Üreterek Aşıyorum' ile 'Hakkari'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu' projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuru sonuçları açıklandı. Bu kapsamda Hakkari Valiliği tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan "Engelleri Üreterek Aşıyorum' ile 'Hakkari'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu' projeleri desteklenmeye hak kazandı. - HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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