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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

16 savaş uçaklarıyla icra edilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

16.08.2019 14:41 Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
16 savaş uçaklarıyla icra edilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16 Ağustos 2019 günü ilimiz merkez Kırıkdağ köyü kırsal alanında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekatı neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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