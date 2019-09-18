Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari kırsalında tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

18.09.2019 10:33Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKARİ (İHA) – Hakkari kırsalında tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17 Eylül günü ilimiz merkez Kavaklı köyü Karanlık Dağ mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. SİHA ile belirlenen noktalara atış yapılarak 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:13 İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı
12:06 Antalya'da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp
12:06 Kumarbazların derneğine polis operasyonu
12:04 Mersin'de uyuşturucu operasyonu
12:02 Göçmen kaçakçısı yakayı ele verdi
11:59 Küçük kız ekmek fırlattı, soyguncuyu kaçırdı
11:59 Tuzla'da deri sanayi bölgesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.