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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

18.09.2019 10:35Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalında tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17 Eylül günü ilimiz merkez Kavaklı köyü Karanlık Dağ mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. SİHA ile belirlenen noktalara atış yapılarak 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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