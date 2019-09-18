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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.

18.09.2019 22:25Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen  operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı  4 olmuştur" denildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.



Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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