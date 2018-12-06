Hakkari'de 3,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD verilerine göre Hakkari Yüksekova'da 3.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Saat 17.31'deki depremin derinliği ise 14.22 kilometre olarak ölçüldü. Yüksekova'da kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

DEPREMİN MERKEZİ YÜKSEKOVA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD yetkilileri, depremin büyüklüğünü3,7 olarak açıklarken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsün depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.