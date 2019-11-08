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Hakkari'de "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

08.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:28 Hakkari'de
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Sağlık Bakanlığının her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlediği 'Organ Bağış Haftası' etkinlikleri kapsamında Hakkari'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hakkari Devlet Hastanesi konferans salonunda sağlık çalışanlarına yönelik konferans düzenlendi. Hakkari Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Drç Nuri Barış Hasbal, sinevizyon eşliğinde organ bağışı ve naklinin yaygınlaşmasıyla ilgili sunum yaptı.

Dr. Hasbal, sunumunda organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılması ve bu bilincin yeterince gelişmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 3 - 9 Kasım tarihleri arasında 'Organ Bağış Haftası' etkinliği düzenlendiğini belirterek, "Organ nakli nedir? Kimler organ bağışında bulunabilir? Hangi organ ve dokuların nakli yapılabilir? Yasal ve dini boyutu nedir? Beyin ölümü, beyin ölümüne kimler karar verir, organ bağışında ailenin onayının alınması" konularında detaylı bilgiler verdi. - HAKKARİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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