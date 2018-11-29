Hakkari'de 3 Bin 750 Kişi İstihdam Edildi

Hakkari
Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Kızılkaya
, kentte bu yıl 3 bin 750 kişiyi istihdam ettiklerini açıkladı. İŞKUR
İl Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kızılkaya, özel sektörde işe yerleştirmelerin dışında Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında ciddi bir istihdam sağladıklarını söyledi.
Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün kente yönelik pozitif ayrımcılığını TYP kontenjan tahsislerinde gördüklerini aktaran Kızılkaya, şöyle devam etti:
"2015 yılından itibaren istihdamda TYP önemli bir unsur oldu. TYP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde kamunun doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlığı ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan bir programdır."
TYP'den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkanı bulunduğunu belirten Kızılkaya, "Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir. Bir katılımcı 27 Eylül
2017 tarihinden itibaren TYP'den en fazla 24 ay yararlanabilir. TYP'de haftalık çalışma süresi 45 saattir. Katılımcılara asgari ücret, bin 603 lira 12 kuruş veriliyor." diye konuştu.
Katılımcıların vergi ve sosyal güvenlik prim
giderlerinin 883 lira 2 kuruş olarak karşılandığını dile getiren Kızılkaya, Hakkari merkez ve ilçelerinde 2018 yılı içerisinde 3 bin 750 kişinin programdan yararlandırıldığını ve katılımcıların tamamının noter kurası ile seçildiğini sözlerine ekledi.
Kızılkaya,Hakkari
29 Kasım 2018 Perşembe 15:22