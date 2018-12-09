Hakkari'de 3 Köy ve 13 Mezra Yolu, Ulaşıma Kapandı

09 Aralık 2018 Pazar 12:21



09 Aralık 2018 Pazar 12:21

HAKKARİ'de dün akşam başlayıp, aralıklara sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 3 köy ve 13 mezra yolu ulaşıma kapandı.Kentte dün akşam saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, kardan dolayı 3 köy ve 13 mezra yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. - Hakkari