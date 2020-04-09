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Hakkari'de 31 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

09.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:53
Hakkari'de 31 kilo afyon sakızı ele geçirildi
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 31 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "7 Nisan 2020 günü Yüksekova ilçesi Başbulak köyünde bulunan boş arazide gizlenmiş vaziyette toplamda 31 kilogram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olarak tespit edilen şahsın daha önceden işlemiş olduğu suçtan ceza infaz kurumunda tutuklu olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa
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