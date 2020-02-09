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Hakkari'de 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağı nedeniyle 101 köy ile 225 mezra yolu ulaşıma kapandı.

09.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:12Hakkari'de 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağı nedeniyle 101 köy ile 225 mezra yolu ulaşıma kapandı.

ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer bir metreyi aştığı Hakkari'de merkeze bağlı 27 köy, 69 mezra, Yüksekova'da 46 köy, 72 mezra, Şemdinli'de 18 köy, 68 mezra, Çukurca'da 8 köy, 14 mezra, Derecik'te ise 2 köy ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yağışın durmasının ardından yol açma çalışmalarına yeniden başlanılacağı belirtildi.



Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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