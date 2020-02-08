Haberler » 3. Sayfa » Hakkari'de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi - Haberler

Hakkari'de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Hakkari'de sobadan sızan gazdan etkilenen 2'si çocuk 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

08.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:43Hakkari'de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi
'de sobadan sızan gazdan etkilenen 2'si çocuk 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Bay köyünde ikamet eden ve evlerini ısıtmak için sobayı yakan Çiftçi ailesi, daha sonra uyudu. Sabah saatlerinde nefes almakta güçlük çeken baba H. Cebrail Çiftçi, zor da olsa yatağından kalktı. Baba Çiftçi, çocuklarına ve eşine ilk etapta ayran içirdikten sonra komşulardan yardım istedi.

Hakkari Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan aile fertleri, korbonmonoksit gazından zehirlendikleri teşhisiyle tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 17:13:02