Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hakkari'de 4 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Haberler

Hakkari'de 4 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.

24.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:08
Hakkari'de 4 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Hakkari 'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Merkeze bağlı 1 köy ve 3 mezraya kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Merzeger Üs Bölgesi yolunu açmak için çaba harcıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Hakkari, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haberler
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık Haberler
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Haberler
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı Haberler
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:50 - Silvan Belediye Başkanlığına Kaymakam Mehmet Uslu getirildi - Haber 11:50 - Düzce'de toplu taşıma seferlerinde düzenleme yapıldı - Haber 11:50 - Jandarma çalınan küçükbaş hayvanları buldu sahiplerine teslim etti - Haber 11:50 - Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerinde görev alan belediye personeline bin lira destek - Haber 11:50 - Prof. Dr. Işık: "Koronavirüs yaşlılarda ateş değil solunumla kendini belli ediyor" - Haber 11:26 - Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber 09:48 - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı - Haber 09:23 - Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber 09:17 - Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber
Loading