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Hakkari'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarmanın yol kontrollerinde, 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

03.09.2019 18:32 Hakkari'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarmanın yol kontrollerinde, 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarmanın Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor. Yüksekova'ya bağlı Yeniköprü'deki uygulama noktasında, yol kontrolleri yapıldı. Denetimde, sürücüsü durdurulan araçta, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, soruşturma başlatıldı.



Yüksekova, Güncel

Kaynak: DHA

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