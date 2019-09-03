Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hakkari'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

03.09.2019 18:52 Hakkari'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 3 Eylül 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:41   Mardin'de bir çocuk mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
19:39   HDP binasının önünde eylem yapan 3 aileye destek için geldiler
19:27   Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
19:25   Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylem
19:24   Alanya'da aile boyu dolandırıcılık: Kayınpeder ve damat yakalandı
19:17   Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
19:10   Boyabat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı