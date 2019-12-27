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Hakkari'de 5 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

HAKKARİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölgenin 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği açıklandı.

27.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:17 Hakkari'de 5 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

HAKKARİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile , , ve ilçeleri sınırlarındaki 5 bölgenin 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği açıklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği, saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtildi. 5 bölgenin iki hafta süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölge, 28.12.2019 günü saat 00.00.01'den 11.01.2020 günü saat 23.59.59'a kadar, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."



Yüksekova, Şemdinli, Derecik, Çukurca, Güncel

Kaynak: DHA

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