Hakkari'de 5 Kilo 250 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari
'de terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda uyuşturucu olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram toz madde ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yol ayrımında 13 Aralık
'ta icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram yeşil renkli toz madde ele geçirildi.
PKK,Hakkari
14 Aralık 2018 Cuma 19:13