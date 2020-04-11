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Hakkari'de 5 kilo 400 gram eroin yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir araçta 5 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

11.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:04
Hakkari'de 5 kilo 400 gram eroin yakalandı
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde, bir araçta 5 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, bir araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alınan bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 5 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 936 gram metamfetam ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek' suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Güncel
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