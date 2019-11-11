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Hakkari'de 50 bin fidan toprakla buluşturuldu

Hakkari Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte, 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:02Hakkari'de 50 bin fidan toprakla buluşturuldu
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte, 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde eş zamanlı başlattığı 11 milyon fidan dikimi etkinliği, Hakkari'nin Berçelan Mahallesi Vatan Tepesi'nde başladı. Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde eş zamanlı başlattığı 11 milyon fidan dikme etkinliğine Hakkari'de de binlerce kişinin katıldığını söyledi. Vali Akbıyık, "Cumhurbaşkanımızın kararı ile bugün Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla 50 bin fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Orman İşletme Müdürlüğündeki görevlilerin fidan dikimi hakkında bilgi vermesinin ardından Vali Akbıyık tarafından ilk fidan toprakla buluşturuldu. Ardından protokol üyeleri, kurum amirleri, vatandaşlar, asker, polis, öğrenci, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri el ele vererek Vatan Tepesi'ne fidan diktiler.

Fidan dikme etkinliğine vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Orman İşletme Müdürü Terzan Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - HAKKARİ

Orman İşletme Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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