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Hakkari'de 50 kişilik personelle kaza tatbikatı

Hakkari'de 50 kişilik personelle kaza tatbikatıHAKKARİ'de, AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, Polis, Jandarma ve İtfaiye ekiplerinden 50 kişilik personelin katıldığı kaza tatbikatı gerçekleştirildi.

01.11.2019 18:09
Hakkari'de 50 kişilik personelle kaza tatbikatı
HAKKARİ'de, AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, Polis, Jandarma ve İtfaiye ekiplerinden 50 kişilik personelin katıldığı kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı kaza tatbikatını ekipler, başarıyla tamamladı.
Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 8'inci kilometresinde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, Polis, Jandarma ve İtfaiye ekiplerinden 50 kişilik personelin katıldığı 'Afet Planı' programı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği iki araç kafa kafaya çarpıştı. İhbarla başlayan tatbikatta, bölgeye ekipler sevk edildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hızla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Serviste hazır bekleyen doktorlar ve sağlık personelleri, gelen yaralılara anında müdahale etti. Tatbikat başarıyla tamamlandı.
Hakkari'de 50 kişilik personelle kaza tatbikatı

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Kaynak: DHA


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