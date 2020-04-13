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Hakkari'de 54 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 41 kilo 600 gram eroin ve 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

13.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:13
Hakkari'de 54 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 41 kilo 600 gram eroin ve 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Ayzek"in de kullanıldığı operasyonda evde arama yapan ekipler, 38 paket halinde 41 kilo 600 gram eroin buldu.
Ayrıca, ilçede şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği "Pars" ile yaptıkları aramada 22 parça halinde 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
İki olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, Güncel
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