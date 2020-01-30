Haberler » Güncel » Hakkari'de 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi - Haber

Hakkari'de 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir aracın yan döşemelerine gizlenmiş 55 kilo 432,55 gram eroin bulundu.

30.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:48Hakkari'de 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi
'nin ilçesinde bir aracın yan döşemelerine gizlenmiş 55 kilo 432,55 gram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda iki gün önce Şemdinli uygulama noktasında durdurulan bir araçta, narkotik köpeği "Pars" eşliğinde yapılan aramada aracın yan döşemelerine zulalanmış 107 paket içinde 55 kilo 432,55 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçlarından işlem başlatıldı.

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:51:47