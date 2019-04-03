Hakkari'de 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Kaynak: İHA

Hakkari'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de ikamet eden Hurşit Tatlı'nın eşi ve çocukları, sabaha karşı rahatsızlandı. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilirken, yapılan kontrolde 6 kişinin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlendi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tatlı ailesi, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan bir çocuğun ise Van'a sevk edildiği belirtildi. - HAKKARİ