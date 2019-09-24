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Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24.09.2019 13:07Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakarri Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.



Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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