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Hakkari'de "AFAD Gönüllülük Projesi" semineri

Hakkari'de "AFAD Gönüllülük Projesi" bilgilendirme semineri düzenlendi.

31.07.2019 12:22 Hakkari'de
Hakkari'de "AFAD Gönüllülük Projesi" bilgilendirme semineri düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Konferans salonundaki seminerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Özgür Bostancı, "AFAD gönüllülük sistemi, gönüllü faaliyetleri, yönetimi ve Temel Afet Bilinci ile DASK" konularında sunum yaptı.
Programda, katılımcılara depremde gönüllülerin yaptığı çalışmalar da anlatıldı.
Seminere Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sabahattin Özdinç, AFAD personeli, çeşitli okullarda görevli beden eğitimi öğretmenleri, Halk Eğitim Merkezi bünyesinden görevli usta öğreticiler ve antrenörler katıldı.

Hakkari, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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