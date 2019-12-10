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Hakkari'de "AFAD Gönüllülük" projesinin tanıtımı yapıldı

Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "AFAD Gönüllük" projesinin tanıtımı yapıldı.

10.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:43Hakkari'de
Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "AFAD Gönüllük" projesinin tanıtımı yapıldı.

AFAD Gönüllük projesinin tanıtımı için düzenlenen toplantıya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari AFAD Müdürü Resul , Şube Müdürü Erhan Kanat, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Akbıyık, "AFAD Gönüllük" projesinin çok önemli bir proje olduğunu ve büyük önem vermesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra Hakkari AFAD Müdürü Resul Karadeniz tarafından slayt gösterimiyle "AFAD gönüllüsü, gönüllülük sistemi, hedefler, eğitim programı, eğitim yolculuğu ve görev yolculuğu" hakkında detaylı bilgiler verdi. Müdür Karadeniz, Hakkari'de yerel dinamiklerin gönüllülük kapsamında harekete geçirilmesinin önemi üzerinde durarak, projeyle Hakkari'nin afetlere dirençli bir hale geleceği ve bunun da toplumda afet bilincini önemli oranda arttıracağını kaydetti.

AFAD Müdürlüğü Teknisyeni İlhan Akbaş ise, afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler vererek, mahalleler başta olmak üzere tüm alanlarda AFAD gönüllüsü ekiplerinin oluşturulması gerektiğini ve bununla ilgili çalışma içerisinde olduklarını söyledi. - HAKKARİ

Karadeniz, Jandarma, Hakkari, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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