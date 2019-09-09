Haberler» Güncel» Haber

Son dakika: Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Son dakika: Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

09.09.2019 07:42

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

ACI HABERİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Çukurca, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:54   İstanbul'da okul servislerine denetim (1) (beşiktaş)
08:54   Akhisar tarımıyla damga vurdu
08:54   Ders zili İbrahim için çalmadı
08:53   Yeni öğretim yılı bugün başlıyor (1)
08:50   İzmir'de silahla yaralama
08:49   İyi bir mimar ve mühendis işsiz kalmaz
08:47   Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar