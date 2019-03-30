30 Mart 2019, 16:12
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Hakkari'de Amatör Lig Heyecanı

Hakkari

Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Amatör Lig'de, rakibi Hakkari Spor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu.

Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Amatör Lig'de, rakibi Hakkari Spor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu.


Hakkari Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ve çok sayda sporsever izledi.


Karşılaşmada Hakkari Sportif Faaliyetler, rakibini 4-0 yendi.

Hakkari Sportif Faaliyetler, nisanın son haftasında Bölgesel Amatör Ligi baraj maçını Yüksekova Belediye Spor ile oynayacak. Futbol, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA