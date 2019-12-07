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Hakkari'de "Anadolu'da Kültürel Çeşitliliği" konseri

Hakkari'de Güzel Sanatlar Lisesince öğretmenlerin moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla "Anadolu'da Kültürel Çeşitliliği" konseri düzenlendi.

07.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:40Hakkari'de
'de Güzel Sanatlar Lisesince öğretmenlerin moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla "Anadolu'da Kültürel Çeşitliliği" konseri düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi salonundaki konserde konuşan Okul Müdürü Kazım , 2017-2018 eğitim öğretim yılında kurulan okullarının hazırladığı etkinliklerle kısa sürede Hakkari'de sanatın odak noktası haline gelmeyi başardıklarını söyledi.
Amaçlarının kentin yetenekli öğrencilerini sanat ortamına hazırlamak olduğunu belirten Gür, şehrin kültür ve sanat atmosferine olumlu yönde katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Daha sonra kentteki değişik okullarda görevli öğretmenlerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu türküler seslendirdi, halk oyunları gösterisi yaptı.
Konserin sonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmenleri kutlayarak karanfil hediye etti.
Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari, Gür, Güncel

Kaynak: AA

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