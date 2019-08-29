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Hakkari'de aracın çarptığı kedi tedavi altına alındı

Hakkari'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi tedavi altına alındı.

29.08.2019 13:56 Hakkari'de aracın çarptığı kedi tedavi altına alındı
Hakkari'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi tedavi altına alındı.
Merzan Mahallesi Hakkari Üniversitesi yakınlarında otomobilin çarptığı yaralı kediyi gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.
Kazanan yaşandığı yere giden ekipler, yaralı kediyi Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Burada veteriner hekimlerce müdahale edilen kedinin ayaklarının kırıldığı, bel kısmında da yaraların olduğu belirlendi.
Veteriner hekimler, ayakları alçıya alınan kedinin yaralarına da pansuman yaptı.

Hakkari Üniversitesi, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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