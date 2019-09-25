Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hakkari'de arazide gömülü silah ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü vaziyette silah ele geçirildi.

25.09.2019 17:11Hakkari'de arazide gömülü silah ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü vaziyette silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü tarafından araziye gömülü vaziyette; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi marka makineli tüfek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:53 İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen...
18:52 Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
18:45 O çiftlik FETÖ iftirafçısı avukatın çıktı
18:44 Batman'da trafik kazası: 4 ağır yaralı
18:41 Diyarbakır'da çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:28 Türkeli'de ayı tedirginliği
18:27 Kastamonu'da toz esrar ele geçirildi