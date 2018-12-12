Hakkari'de Arazide Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:27



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:27

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda arazide silah, mühimmat ve patlayıcı bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Merkeze bağlı Ceylanlı köyü kırsalında dün gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 7 şarjör, 2 dürbün ile basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.