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Hakkari'de ayının telef ettiği 50 koyun toprağa gömüldü

Hakkari'de ayının telef ettiği 50 koyun toprağa gömüldüHAKKARİ'nin Kaymaklı köyünde, damdan ahıra giren ayının telef ettiği, 50 koyun iş makinesi ile toprağa gömüldü.

21.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:04
Hakkari 'de ayının telef ettiği 50 koyun toprağa gömüldü
HAKKARİ'nin Kaymaklı köyünde, damdan ahıra giren ayının telef ettiği, 50 koyun iş makinesi ile toprağa gömüldü.
Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı köyünde çiftçilik yapan Adil Alpsar'a ait ahırın toprak damını kazarak içeri giren ayının telef ettiği 50 koyun, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinesiyle açılan dev çukura kireçlenerek gömüldü.
Zararının büyük olduğunu ve yardım eli beklediğini belirten Alpsar, "Köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. Kış ayları boyunca büyük emeklerle baktığım koyunlarıma ayı büyük zarar verdi. Ayı toprak damı delip içeri girmiş. Ayının ayak izlerini gördük. Bölgede ayılar yıllardır böyle bir şey yapmamıştı. Kış uykusundan uyandıkları için belli ki acıkmışlar. Ayının ahırıma girmesi sonucu yaklaşık 50 koyunum telef oldu. Bu koyunlara ait 40'a yakın kuzu da annesiz kaldı. Ayı bana 150 bin TL maddi zarar verdi. Annesiz kalan kuzular için süt ve mama desteği verilmezse kuzuları da kaybedebilirim. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi. Hakkari’de ayının telef ettiği 50 koyun toprağa gömüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, Güncel
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