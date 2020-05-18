Hakkari'de baharda karla mücadele sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunun açılması için 10 gündür çalışma yürütüyor.
18.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:25
İl Özel İdaresi ve şantiye şeflikleri ekipleri, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.
Ekipler, Yüksekova'da kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için 10 gündür yoğun çaba gösteriyor.
Karın sertleşmesi nedeniyle zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.
Kaynak: AA