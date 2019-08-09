Hakkari'de baraj ve göletlere 130 bin sazan yavrusu bırakıldı

Hakkari
ve ilçelerinde balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla baraj ve göletlere 130 bin sazan yavrusu bırakıldı. Antalya
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 130 bin sazan yavrusu gönderildi.
Balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki 29 gölet ve baraja bırakıldı.
Merkeze bağlı Kamışlı köyünde balıklandırma çalışması yapan ekiplere eşlik eden İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık bünyesinde 2002'den bu yana göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle Antalya'da üretilen balıkların ülkenin her tarafına gönderildiğini belirten Şimşek, "Avlanma ile ilgili vatandaşların, kullanılması yasak ürünlerden uzak durmaları gerekir çünkü bu ürünler hem doğaya hem de suda yaşayan canlılara zarar veriyor." dedi.
Bu konuda sık sık denetimlerde bulunduklarını vurgulayan Şimşek, hem sportif hem de ticari amaçlı yapılan balıkçılıkla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.
Kent genelinde son 3 yılda yaklaşık 350 bin balığın farklı noktalardaki sulara bırakıldığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu yıl ise Antalya Kepez'den 130 bin yavru balık getirdik. Bu balıkları 29 ayrı baraj ve gölete bıraktık. Su potansiyeli bakımından zengin bir iliz. Kamışlı köyünde 4-5 irili ufaklı göletimiz bulunmaktadır. Burada balıklandırma çalışmamızı yaptık, diğer köylerdeki göletlerde de bu çalışmayı yapacağız. Bu çalışmayla balık potansiyelini artırmak ve bu işle uğraşanlara iyi bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz."