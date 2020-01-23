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Hakkari'de basın mensuplarına ilk yardım eğitimi

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kentteki basın mensuplarına yönelik "ilk yardım eğitimi" programı düzenledi.

23.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:24Hakkari'de basın mensuplarına ilk yardım eğitimi
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kentteki basın mensuplarına yönelik "ilk yardım eğitimi" programı düzenledi.
112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, ilk yardım eğitiminin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, herkesin bu konuda bilgi sahibi olması gerektiğini söyledi.
Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla "Afetlere Hazırlık Yılı" projesinin başlatıldığını anlatan Karadeniz, bu kapsamda Kızılay ve sağlık çalışanlarının desteğiyle basın mensuplarına yönelik ilk yardım eğitimi etkinliği düzenlendiklerini dile getirdi.
Ardından hastane görevlileri Suzan Yarcı ve İsmet Timur, katılımcıları temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanık ve donma, kırık, çıkık, burkulma, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması ile boğulma konularında yapılması gerekenler konularında bilgilendirdi.

Hakkari, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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