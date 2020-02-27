Haberler » 3. Sayfa » Hakkari'de bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı - Haberler

Hakkari'de bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı

Hakkari'de 15 gün boyunca bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı.

27.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:00Hakkari'de bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı
'de 15 gün boyunca bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari İl sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 28/02/2020 tarihi saat: 00.01'den 13/03/2020 tarihi saat: 23.59'a kadar on beş 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda Miting, Açık Yer Toplantıları, Gösteri Yürüyüşleri, Oturma Eylemi, Protesto Eylemi, Açlık Grevi, Çadır Kurma, Basın Açıklamaları, her türlü Stant Açma, Konser, Şenlik, Meşale Yakma, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:18:25