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Hakkari'de bin 100 öğrenciye mont yardımı yapıldı

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'nın (HATSO) girişimleri ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasınca gönderilen bin 100 mont öğrencilere verildi.

09.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:26Hakkari'de bin 100 öğrenciye mont yardımı yapıldı
Ticaret ve Sanayi Odası'nın (HATSO) girişimleri ile Ticaret ve Sanayi Odasınca gönderilen bin 100 mont öğrencilere verildi.
Kente gönderilen montların bir kısmı İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Meclis Başkanı Mahir Çallı ve Genel Sekreter Fikret Keskin tarafından Vali Orhan Işın İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere dağıtıldı.
Diğer montlar ise kentteki farklı okullarda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.
Başkan Taş, yaptığı açıklamada, oda olarak eğitime katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'dan kentteki ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere kışlık mont talebinde bulunduklarını belirten Taş, "Bunun üzerine bize gönderilen bin 100 montu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda dağıtılmak üzere kuruma teslim ettik. Çocuklarımızın sevinmesine vesile olan uzakta da olsa her zaman bizlerin yanında yer alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a ve Bursa'daki iş dünyasına teşekkür ederim." diye konuştu.
Programa, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Ahmet Yaşar ve Fazıl Özkan, Milli Eğitim Şube müdürleri de katıldı.

Hakkari, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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