Hakkari'de Bin 500 Adet Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

Hakkari
'nin Derecik
ilçesi İkidere bölgesinde güvenlik güçlerince keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında bin 500 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı
görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 13 Aralık
2018 günü ilimiz Derecik ilçesi İkidere bölgesinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında bin 500 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Hudut Tugay Komutanlığı,Derecik,Hakkari
15 Aralık 2018 Cumartesi 22:21