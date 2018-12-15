15 Aralık 2018, 22:21
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Hakkari'de Bin 500 Adet Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

Hakkari

Hakkari'nin Derecik ilçesi İkidere bölgesinde güvenlik güçlerince keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında bin 500 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesi İkidere bölgesinde güvenlik güçlerince keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında bin 500 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 13 Aralık 2018 günü ilimiz Derecik ilçesi İkidere bölgesinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında bin 500 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ Hudut Tugay Komutanlığı,Derecik,Hakkari
15 Aralık 2018 Cumartesi 22:21



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