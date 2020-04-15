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Hakkari'de bin adet fidan dikildi

Hakkari İl Özel İdaresi ile İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle eski çöplük mevkiine bin adet akasya ve çam dikimi gerçekleştirildi.

15.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:19
Hakkari'de bin adet fidan dikildi
Hakkari İl Özel İdaresi ile İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle eski çöplük mevkiine bin adet akasya ve çam dikimi gerçekleştirildi.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi kapsamında, 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, bahçeler, restoran ve kafelerin yapılacağı alanda yeşillendirme çalışmalarına da başladı. İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde kent girişinde bulunan eski çöplük mevkiinde korucu, mahalle muhtarları ve kurum personelinin katılımıyla bin adet akasya ve çam fidesi dikildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, fidan dikimine katılan korucu ve muhtarlarla birlikte eline aldığı kazma ve kürekle toprağı eşeleyip akasya ve çam fidanı dikti. Çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, korucu ve kurum personeliyle ağaçlandırmaya çalışması başlattıklarını söyledi. Vali Yardımcısı Duruk, "Hakkari gördüğüm iller arasında en az ağaçlı yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu eksikliği giderme adına ilk etapta bugün bin tane fidanı toprakla buluşturduk. Hem ilimizi ormanlaştırma adına hem de bu mevkide Hakkari'ye yeni bir sosyal alan oluşturma adına yaptığımız bir projedir. Zaten bu çalışmamız, projemizin devamıdır. Buradan başlayarak seyir terası, hemen aşağısında kır düğün salonu, onun yanına çay bahçesi, hemen aşağısına ormanlık bölge ve Zap Suyu kenarına da rekreasyon alanı olacak. Projenin sonunda bölge dinlenme ve piknik alanı olacak. İnanıyorum ki sadece 5 sene sonra burası cennetten bir köşe olacak. Hakkarililer adına şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zap bölgesi, Hakkari, Güncel
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