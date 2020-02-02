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Hakkari'de bir düzensiz göçmen donarak öldü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmenden birinin donarak öldüğü belirlendi.

02.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:22Hakkari'de bir düzensiz göçmen donarak öldü
'nin ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmenden birinin donarak öldüğü belirlendi. Soğuktan etkilenen diğer 3 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hacıbey Çayı yakındaki bir ahırda 4 kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede 4 kişiden birinin donarak hayatını kaybettiği, üç kişinin de soğuktan etkilendiği belirlendi.
Söz konusu kişilerin Bangladeş uyruklu oldukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.
Donma tehlikesi geçiren 3 düzensiz göçmen, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Derecik, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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