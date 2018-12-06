Hakkari'de "Bir Kitap Bir İnsan" Kampanyası

06 Aralık 2018 Perşembe 13:22



06 Aralık 2018 Perşembe 13:22

Hakkari Valiliği kentte "Bir kitap bir insan" kampanyası başlattı.Gazi İlk ve Orta Okulunu ziyaret eden Vali İdris Akbıyık'ı İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve okul yöneticileri karşıladı.Sınıfları gezen Vali Akbıyık, öğrencilerle sohbet etti.Kentte "Bir kitap bir insan" kampanyası başlattıklarını duyuran Akbıyık, öğrencilere hitap hediye etti.Kampanya kapsamında herkesin bir kitap okuyacağını ve yanında bulunan bir kişiye de okutacağını dile getiren Akbıyık, şunları belirtti:"Bu kampanyayı Gazi İlk ve Orta Okulunda başlattık. Amacımız daha başarılı, daha mutlu, vatanını, milletini seven vatanına, milletine faydalı insanlar yetiştirmek. Bununda yolu hiç şüphesiz okumaktan, kitaptan geçiyor. Biz her zaman söylüyoruz, bizim birinci meselemiz kitap, eğitim diyoruz. Hakkari'de de öyle olacak. Bütün Hakkarililerin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin herkesin gündeminin eğitim olmasını arzu ediyoruz. Başarının, hayata mutlu olmanın yolu eğitimden kitaptan geçiyor. Bunu da inşallah Hakkari'de artıracağız. Hakkari hak ettiği yerde olacak."