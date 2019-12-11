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Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'de ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

11.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:50Hakkari'de bir terörist teslim oldu
'de ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Bir bölücü terör örgütü mensubunun yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu bildirilen açıklamada, "Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde 2017 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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