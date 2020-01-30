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Hakkari'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Hakkari'de güvenlik korucularının bitkin halde bulduğu kızıl akbaba tedavi altına alındı.

30.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:51
'de güvenlik korucularının bitkin halde bulduğu kızıl akbaba tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Çimenli köyü yakınında bitkin haldeki kızıl akbabayı gören güvenlik korucuları, belediye ekiplerine verdi.
Bunun üzerine köye giden Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, akbabaya müdahale ederek merkeze götürdü.
Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yol kenarında fark edilen akbabanın durumunun bildirilmesi üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.
Yapılan muayenede kuşta herhangi bir kırık, çıkık ya da açık bir yaranın olmadığını bildiren Cindioğlu, "Muhtemelen yediği bir yiyecekten ya da başka bir şeyden zehirlendiğini düşünüyoruz. İlk müdahalesini yaptık. 3-5 gün gözlem altında tutulması lazım. Tedavisini günü birlik yapacağız. Tam iyileştikten sonra da doğal yaşam alanına bırakacağız." diye konuştu.
Hakkari'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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