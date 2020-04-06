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Hakkari'de cadde ve sokaklar pırıl pırıl

Hakkari Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalarını sürdürürken, ana yolları da sürekli yıkayıp dezenfekte ediyor.

06.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:28
Hakkari'de cadde ve sokaklar pırıl pırıl
Hakkari Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalarını sürdürürken, ana yolları da sürekli yıkayıp dezenfekte ediyor.

'Temiz çevre, sağlıklı nesil' sloganıyla tüm ekiplerini seferber eden Hakkari Belediyesi, şehir merkezinde temizlik çalışmalarını hassasiyetle devam ettiriyor. Rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarını salgın hastalıklardan dolayı daha da arttıran Hakkari Belediyesi ekipleri, adeta şehri baştan sona yıkayarak dezenfekte ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddeleri sabunlu ve tazyikli suyla yıkadıktan sonra dezenfekte eden ekipler, aynı çalışmayı mahalle aralarında da uygulamaya başladı. Sabahın erken saatlerinde sahaya inen ekipler, yol kenarındaki araçları anons ederek kaldırdıktan sonra yıkama çalışmalarını yürütüyor.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Zibek, "Tüm ekiplerimizle sahadayız. Bir yandan cadde ve sokaklarımızın yıkamasını ve temizliğini yaparken diğer yandan toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederek vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek unsurları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte ilgili kurum ve yetkililerin yapmış olduğu uyarılara uymalarını istiyoruz. Mümkün mertebe bu süreçte evde kalmalarını istiyoruz. İnşallah alacağımız tedbirlerle bu sıkıntıyı da kısa sürede atlatmış olacağız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hakkari'de cadde ve sokaklar pırıl pırıl - Haberler

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