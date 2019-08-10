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Hakkari'de camiler ve parklar dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafında Kurban bayramı öncesinde ildeki tüm cami, oyun parklarını dezenfekte etti.

10.08.2019 09:00 Hakkari'de camiler ve parklar dezenfekte edildi
Hakkari Belediyesi ekipleri tarafında Kurban bayramı öncesinde ildeki tüm cami, oyun parklarını dezenfekte etti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmesi adına ildeki cami ve oyun parklarında hummalı bir çalışma başlattı. İldeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yürüten belediye cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, vestiyerler ve ayakkabılıkları dezenfekte etti. Çocukların bayramda aileleri ile birlikte hijyenik bir ortamda vakit geçirmeleri için aile ve oyun parklarını da dezenfekte eden belediye ekipleri birçok noktada ise çalışmalarını sürdürdü. - HAKKARİ

Hakkari, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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