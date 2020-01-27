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Hakkari'de çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

Hakkari'de çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizlendi.

27.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:40Hakkari'de çatılardaki buz sarkıtları temizlendi
'de çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizlendi.

Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu Hakkari'de ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Hakkari Belediyesi Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını bazen itfaiye aracı bazen de esnafın yardımıyla temizledi.

Ekiplerin başında bulunan Zabıta Müdürü Adil Demir, tehlike arz eden buz sarkıtlarını temizlediklerini belirterek, vatandaşları buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Hakkari, İtfaiye, Zabıta, Yaşam

Kaynak: İHA

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27.01.2020 13:03:20