Hakkari'de Çığ Düşünce Kapanan Köy Yolu Açıldı

HAKKARİ'de, çığ düşmesi sonucu kapanan Oğul köyünün yolu, karla mücadele ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yolda kar tüneli açarak, çalışmalarını yürüttü. Hakkari
İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütüyor. Çığ düşmesi sonucu kapanan Oğul köyünün yolunda yer yer 8 metreyi bulan kara rağmen çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda tünel açarak, güçlükle ilerleyebildi. Ekipler, saatler süren çalışmada zorluk yaşadıkları anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
- Hakkari
Hakkari, Güncel
Kaynak: DHA