Hakkari'de Çığın Sürüklediği Dağ Keçisini Polis Kurtardı

Hakkari
'de, nesli koruma altında olan dağ keçisi, Sümbül dağından inen çığ kütlelerinin altında kalarak ağır yaralandı. Hakkari- Çukurca
karayoluna kadar sürüklenen ve her iki ayağı kırılan dağ keçisi, Sadullah Seven tarafından fark edilerek, polise haber verildi. Polis
ekipleri, dağ keçisini tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar
İl Müdürlüğü'n ekiplerine teslim etti.
Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül dağıdan 2 gün önce inen çığ, dağın yamacında bulunan bir dağ keçisini sürükleyip, Hakkari-Çukura Karayoluna kadar getirdi. Her iki ayağı ve dişleri kırılarak ağır yaralanan dağ keçisi, yolda geçen Sadullah Seven fark etti. Seven, yaralı dağ keçisinin kurtarılması için polise haber verdi. Polis ekipleri, her iki ayağı kırılan keçinin ağır yaralı olduğunu belirledi. Ekipler, yaralı keçinin ayağına bez bağlayarak kanın akmasını önledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi tedaviye alındı.Keçi, iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.
Yaralı dağ keçisini bulan Sadullah Seven, bölgede kar manzaranın önünde fotoğraf çekmek için gittiğinde yaralı bir dağ keçisi ile karşılaştığını ve hemen polise haber verdiğini söyledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Şube Müdürü Necmettin Yılmaz ise, yaralı keçiye ilk müdahalenin yapıldığını, müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Haytanesine götürülüp burada tedavisine devam ettirileceğini belirtti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Polis,Hakkari
16 Aralık 2018 Pazar 19:09